Business news: Mutua acquista l'8 per cento del capitale de El Corte Ingles per 550 milioni di euro

- Il gruppo assicurativo Mutua ha acquisito l'8 per cento del capitale della catena di grandi magazzini El Corte Ingles per 555 milioni di euro. La transazione, in attesa dell'approvazione delle autorità amministrative, include l'ingresso del presidente e amministratore delegato di Mutua, Ignacio Garralda, nel consiglio di amministrazione di El Corte Ingles. Mutua, precedentemente conosciuta come Mutua madrilena, sta per acquisire anche il 50,01 percento che svolgono l'attività assicurativa di El Corte Inglés: Seci (assicurazione vita e infortuni) e Cess (brokeraggio assicurativo) per altri 550 milioni di euro. Una volta conclusa, dunque, il totale dell'operazione ammonterà a 1,1 miliardi di euro. L'alleanza include lo sviluppo dell'attività di gestione patrimoniale, per la quale sarà creato un gestore di fondi specializzato. Entrambe le imprese hanno annunciato che manterranno il marchio "Seguros El Corte Ingles" data la sua proiezione internazionale. "L'accordo permetterà a entrambe le compagnie di crescere e di offrire ai clienti del gruppo di distribuzione una proposta assicurativa migliore, più completa e personalizzata", hanno affermato El Corte Ingles e Mutua in un comunicato. (Spm)