Business news: Volkswagen, l'Ad Diess prevede tagli al personale presso la sede centrale di Wolfsburg

- L'amministratore delegato del conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen, Herbert Diess, prevede tagli al personale nei prossimi anni presso l'impianto di Wolfsburg in Bassa Sassonia, sede centrale del gruppo. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, per Diess il sito risente delle concorrenza della fabbrica di auto elettriche e batterie che Tesla sta costruendo a Gruenheide in Brandeburgo. “Questa è la sfida che Wolfsburg sta affrontando”, ha evidenziato l'Ad, secondo cui Volkswagen necessita di “maggiore velocità nello sviluppo di nuovi veicoli e nel processo decisionale. In tale prospettiva, la sede di Wolfsburg deve diventare “più produttiva”. A tal fine, secondo Diess, “abbiamo sicuramente bisogno di tagli ai posti di lavoro”, in particolare nella produzione, nell'amministrazione e nelle attività di ricerca e sviluppo. (Geb)