Business news: Daimler, risultato operativo nel terzo trimestre +4 per cento, 3,6 miliardi di euro

- Il risultato operativo del conglomerato automobilistico tedesco Daimler, rettificato per gli effetti speciali, è aumentato nel terzo trimestre del 2021 del 4 per cento a 3,6 miliardi di euro. Sebbene le vendite siano crollate del 25 per cento tra luglio e settembre scorso a 40,1 miliardi di euro, il dato è quasi al livello dello stesso periodo del 2020. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il terzo trimestre si è concluso in maniera positiva per Daimler, nonostante la contrazione delle vendite dovuta alla carenza di microprocessori su scala globale. “Stiamo mantenendo la rotta per raggiungere i nostri obiettivi annuali”, ha commentato il direttore finanziario del gruppo, Harald Wilhelm. Intanto, nel terzo trimestre, Daimler ha venduto 471.404 veicoli, pari al 30 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. (Geb)