Business news: Spagna, per Elecnor utile di 60,9 milioni di euro nei primi nove mesi 2021

- La multinazionale spagnola attiva nel ramo delle infrastrutture ed energie rinnovabili, Elecnor, nei primi nove mesi dell'anno ha ottenuto un utile di 60,9 milioni di euro, il 9 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel mercato spagnolo, l'attività ha continuato a crescere grazie ai servizi sviluppati per i settori dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'acqua, del gas e dei trasporti. Nel mercato internazionale, l'evoluzione favorevole è dovuta principalmente alla costruzione di linee di trasmissione elettrica in Brasile e in Cile, così come alle filiali statunitensi e ai grandi progetti in Australia che si stanno sviluppando nell'anno in corso. Hanno contribuito ai risultati del gruppo, inoltre, la costruzione di parchi eolici in Colombia, parchi solari fotovoltaici nella Repubblica Dominicana e Panama, centrali idroelettriche in Camerun e Angola, sottostazioni in Guinea, Repubblica del Congo e Camerun, così come un progetto di biomassa in Belgio. Per quanto riguarda il portafoglio di contratti firmati in attesa di esecuzione, prevista nei prossimi dodici mesi, al 30 settembre 2021 ammonta a 2,5 miliardi di euro (rispetto ai 2,2 miliardi di fine 2020). (Spm)