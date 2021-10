Vietnam: Usa esprimono "profondo turbamento" per condanna giornalisti per post su Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "profondamente turbati" dal fatto che un tribunale vietnamita abbia condannato giornalisti affiliati al gruppo Bao Sach (Giornalismo pulito), Truong Chau Huu Danh, Nguyen Phuoc Trung Bao, Nguyen Thanh Nha, Doan Kien Giang e Le The Thang, a pene detentive pluriennali per "abuso delle libertà democratiche" ai sensi dell'articolo 331 del codice penale. Lo rende noto il dipartimento di Stato. "Apprendiamo di questo gruppo di giornalisti incentrato sulla cronaca investigativa sulla corruzione, che, ovviamente, non è un crimine - si legge nella relativa nota ufficiale - Le cinque condanne sono le ultime di una preoccupante tendenza verso detenzioni e condanne di giornalisti e cittadini vietnamiti che esercitano i loro diritti alla libertà di parola e di stampa, come sancito dalla costituzione del Vietnam. Gli Stati Uniti chiedono alle autorità vietnamite di proteggere queste libertà, di rilasciare questi cinque giornalisti e tutti coloro che sono stati ingiustamente detenuti e di consentire a tutte le persone in Vietnam di esprimere le proprie opinioni liberamente e senza timore di ritorsioni", aggiunge il comunicato. (segue) (Nys)