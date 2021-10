Business news: Regno Unito, aeroporto Heathrow registra una "forte ripresa" in terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Heatrow, presso Londra, ha registrato nel terzo trimestre del 2021 un incremento del 28 per cento nel numero di passeggeri, nonché un aumento del traffico cargo del 90 per cento, rispetto al 2019. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato dello scalo aereo, John Holland-Kaye, secondo cui i dati segnano "il culmine di una ripresa". Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Sky News", una ripresa completa di Heatrow dalla crisi del coronavirus è attesa non prima del 2026.L'aeroporto più frequentato del Regno Unito ha beneficiato di una crescente domanda nel settore dei viaggi, soprattutto mentre le restrizioni anticontagio vengono allentate in tutto il mondo. Tuttavia, Holland-Kaye sottolinea come i 4,1 miliardi di sterline (1,6 miliardi di euro) nel bilancio dell'aeroporto possano far sì che la ripresa sia rapida e "possa andare a pari passo con quella del mercato". (Rel)