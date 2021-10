Business news: Deutsche Bank, quinto trimestre consecutivo di profitto, utile 194 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank ha registrato il quinto trimestre consecutivo di profitto nei tre mesi da luglio a settembre, con un utile di 194 milioni di euro al netto degli interessi sulle obbligazioni subordinate. Si tratta di un incremento del 7 per cento su base annua, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Inoltre, cinque trimestri consecutivi di profitto costituiscono per il principale istituto di credito tedesco la tendenza positiva più lunga “da molto tempo”. L'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, ha commentato: “Siamo sulla buona strada per ottenere un ritorno sul capitale dell'8 per cento al netto delle tasse, che abbiamo stabilito per il 2022”. Nel terzo trimestre, tuttavia, il rendimento al netto delle imposte è stato solo dell'1,4 per cento. In parte, ciò è dovuto a costi di ristrutturazione una tantum di 583 milioni di euro. A ogni modo, queste spese dovrebbero portare a maggiori risparmi nei prossimi trimestri. Al riguardo, Sewing ha affermato: “Nel complesso, abbiamo già sostenuto il 90 per cento degli oneri previsti dalla ristrutturazione e siamo sulla buona strada per averne quasi completamente digerito i costi entro la fine dell'anno”. (Geb)