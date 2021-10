Business news: Norvegia, Equinor realizza utile operativo da 8,42 miliardi di euro in terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera norvegese Equinor ha realizzato un utile operativo rettificato di 8,42 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2021, al lordo delle imposte. Come ha riferito l'amministratore delegato della compagnia, Anders Opedal, il risultato è frutto "dei prezzi più elevati delle materie prime e della solidità delle operazioni". "La rigorosa disciplina di capitale e un flusso di cassa netto molto forte rafforzano il nostro bilancio e migliorano il rapporto di indebitamento netto rettificato al 13,2 per cento", ha detto Opedal in un comunicato dell'azienda norvegese. (Sts)