Business news: TotalEnergies, nel terzo trimestre utile netto a 4,6 miliardi di euro

- Nel terzo trimestre dell'anno TotalEnergies ha registrato un utile netto di 4,6 miliardi di dollari grazie soprattutto all'aumento del corso degli idrocarburi, in particolare del gas. "La ripresa economica mondiale, soprattutto in Asia, ha portato un forte aumento dei prezzi in tutte le energie nel terzo trimestre", ha affermato in un comunicato il presidente del gruppo TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Il flusso di cassa ha raggiunto 8,39 miliardi, mentre il dividendo trimestrale è di 2,1 miliardi di dollari. (Frp)