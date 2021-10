Business news: Spagna, Ferrovial vende 75 per cento area gestione strutture per 186 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di infrastrutture, trasporti e servizi Ferrovial ha chiuso la vendita della sua area di facility management al fondo spagnolo Portobello per 186 milioni, ma manterrà il 25 per cento del controllo. Questa contratti negli ospedali, nei porti, nel car sharing, nel noleggio di biciclette e nella ristorazione sui treni Renfe (aziende ferroviaria statale). Il processo di vendita è stato coordinato dalla Bank of America. Nell'ambito del processo di ristrutturazione aziendale, restano in sospeso l'area di manutenzione delle infrastrutture in Spagna, il business in Cile, dove opera attraverso il marchio Berlia, e l'attività di servizi negli Stati Uniti. (Spm)