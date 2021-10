Business news: Gazprom, produzione di gas russa coprirà un terzo crescita consumi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Gazprom ha aumentato significativamente la produzione di gas quest'anno che coprirà circa un terzo della crescita del consumi globali. Lo ha affermato la società energetica russa. La produzione di gas è stata aumentata a causa dell'elevata domanda. Nei primi nove mesi e mezzo del 2021, Gazprom ha aumentato la produzione di 56,7 miliardi di metri cubi, ovvero del 16,6 per cento su base annua. "Aumentando la produzione di gas di Gazprom nel 2021, è possibile coprire circa un terzo della crescita del consumo di gas nel mondo. Pertanto, l'azienda non solo garantisce l'affidabilità del settore russo dei combustibili e dell'energia, ma fornisce anche un contributo significativo allo sviluppo del mercato globale dell'energia", afferma la nota. Secondo le prime stime, il consumo di gas nel mondo nel 2021 crescerà di 150 miliardi di metri cubi e ammonterà a 4.200 mila miliardi di metri cubi. La maggiore crescita della domanda di gas si osserva nei mercati chiave di Gazprom, in particolare quello domestico, Cina e Paesi europei. (Rum)