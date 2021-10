Business news: Spagna, Cellnex fattura 1,7 miliardi di euro nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale spagnola di infrastrutture di telecomunicazione Cellnex ha fatturato 1,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2021, il 53 per cento in più su base annua. Secondo quanto riferito dalla società in una nota, il margine operativo lordo (Ebitda) è stato 1,334 miliardi (+59 percento). Cellnex prevede di raggiungere entro la fine dell'anno un fatturato a fine anno di 2,5 miliardi di euro e un Ebitda rettificato di 1,9 miliardi. I risultati finanziari consegnati alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv). (Spm)