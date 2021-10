Business news: Spagna, per CaixaBank utile di 4,8 miliardi euro nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola CaixaBank ha registrato un utile di 4,8 miliardi di euro beneficiando degli effetti del completamento del processo di fusione con Bankia. Solo nel terzo trimestre, il risultato dell'istituto di credito è stato di 744 milioni di euro, al di sopra dei 584 milioni attesi dagli analisti di "Bloomberg". L'amministratore delegato di CaixaBank, Gonzalo Gortazar, ha evidenziato in una nota le buone prestazioni del business bancario e assicurativo, anche se ha riconosciuto che l'ambiente è "ancora complesso". Per quanto riguarda il processo di integrazione con Bankia, la direzione ha assicurato che sta procedendo "rapidamente, in modo appropriato e in linea con le aspettative". (Spm)