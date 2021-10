Brasile: gestione pandemia, procura generale apre indagine preliminare su Bolsonaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora il magistrato giudicasse le prove consistenti per poter disporre l'apertura del processo vero e proprio a carico del presidente della Repubblica che – afferma Oliveira – sarà sempre svolto dal Stf, dovrà inviare una richiesta di autorizzazione a procedere presso la Camera dei deputati. La votazione da parte della Camera è obbligatoria. Nel caso è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dell'aula, ovvero 342 voti su 513 deputati. Se la Camera autorizza la Corte suprema apre il processo e il presidente è automaticamente allontanato dall'incarico per 180 giorni, periodo in cui dovrà svolgersi il processo", spiega Oliveira. Se il processo si conclude con una condanna, il presidente è definitivamente allontanato dall'incarico e il vicepresidente assume la presidenza. (segue) (Brb)