Vietnam: Usa esprimono "profondo turbamento" per condanna giornalisti per post su Facebook (2)

- Una corte del Vietnam ha condannato i cinque giornalisti a pene detentive e ha vietato loro la professione giornalistica per tre anni, con l'accusa di aver diffuso contenuti contro lo Stato su Facebook. I reporter sono stati ritenuti colpevoli d'aver "abusato dei diritti democratici e delle libertà per violare gli interessi dello Stato". Il processo a carico dei giornalisti si è tenuto nella città meridionale di Can Tho, ed è durato solamente due giorni. I cinque giornalisti avevano inaugurato una pagina di informazione su Facebook, battezzandola "Bao Sach" ("Quotidiano pulito"). Secondo la magistratura, i contenuti inseriti nella pagina fornivano informazioni distorte al fine di diffamare il governo vietnamita e di causare "confusione e sospetto tra i cittadini". (Nys)