Business news: Lituania, Vilnius annuncia asta frequenze 5G dopo esclusione Huawei

- La Lituania ha annunciato un'asta per tre blocchi di radiofrequenze a 700 megahertz per le reti mobili 5G, dopo l'estromissione dell'azienda cinese Huawei dai bandi di gara. Lo rende noto l'emittente lituana "Lrt", ricordando che la scorsa primavera il parlamento di Vilnius ha impedito ad alcune aziende giudicate "inaffidabili" di partecipare alla costruzione della rete 5G nel Paese. Tra queste Huawei, definita "un fattore di rischio" per la sicurezza nazionale, a causa della probabile cessione dei dati al governo della Repubblica popolare. In seguito, l'autorità di Vilnius ha ordinato agli operatori di telefonia mobile la rimozione delle apparecchiature della compagnia di Shenzhen entro il 2025, pena il non poter usufruire delle radiofrequenze per la rete 5G assegnate dallo Stato. Secondo quanto riferito dai media locali, l'Autorità di regolamentazione della comunicazione lituana (Rrt) venderà licenze di 20 anni per tre blocchi di frequenze radio: uno 2x10 megahertz e due 2x5 megahertz, recanti rispettivamente una base d'asta di cinque milioni e di tre milioni di euro ciascuno. (Res)