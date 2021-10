Business news: Spagna, per Iberdrola utile di 2,4 miliardi di euro nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi mesi dell'anno la compagnia energetica spagnola Iberdrola ha ottenuto un utile di 2,4 miliardi di euro, in calo del 10,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, influenzato negativamente dagli alti prezzi dell'energia, nuove tasse e voci straordinarie inferiori. In un comunicato Iberdrola ha reso noto di aver realizzato da gennaio a settembre investimenti pari a 7 miliardi di euro (il 6 per cento in più), il 77 dei quali realizzati all'estero. Il 90 per cento del totale è stato destinato allo sviluppo di nuovi progetti rinnovabili, allo stoccaggio e alle reti intelligenti. Tra gennaio e settembre 2021, la società ha raggiunto un risultato operativo lordo (Ebitda) di 8,1 miliardi di euro (+10,7 per cento) trainato dagli Stati Uniti e dal Brasile. (Spm)