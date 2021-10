Usa: procuratore generale Letitia James annuncia candidatura a governatore New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale di New York, Letitia James, le cui indagini hanno portato alle dimissioni dell'ex governatore Andrew Cuomo, ha annunciato la sua candidatura come prossimo nuovo governatore dello Stato. Lo riporta l'emittente "Cbs". James ha rivelato la sua intenzione in un annuncio video in cui promette di "portare un cambiamento in grado di elevare tutti i newyorkesi". Nel filmato il procuratore generale afferma: "Viaggiando in tutto lo Stato di New York ho visto troppe famiglie lavoratrici che lottano per sbarcare il lunario, ed è chiaro che lo status quo non funzionerà". James ha supervisionato l'indagine sulle denunce di molestie sessuali contro Cuomo, che alla fine ha portato alle sue dimissioni e alla sua incriminazione, ufficializzata proprio nelle scorse ore.(Nys)