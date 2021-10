Usa-Italia: Biden, ringraziato Draghi per guida G20 di fronte a sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato oggi il primo ministro italiano Mario Draghi per ringraziarlo per la sua guida del G20 durante un anno di varie sfide globali". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando l'incontro di oggi con il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi nell'ambito del G20 di Roma. "Abbiamo riconosciuto il traguardo storico di una tassa minima globale e l'impegno a decarbonizzare rapidamente il modo in cui produciamo elettricità", spiega il presidente Usa.(Res)