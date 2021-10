Usa: pubblicata versione integrale rapporto su origine Covid, intelligence resta divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità d’intelligence degli Stati Uniti ha pubblicato una versione dettagliata del rapporto sulle origini del Covid-19 commissionato a maggio scorso dal presidente Joe Biden, del quale erano già stati pubblicati alcuni estratti non classificati ad agosto scorso. Lo riportano i media Usa, evidenziando che – nonostante una notevole mole di informazioni circostanziali in più – il risultato dell’indagine non cambia rispetto alla versione breve già divulgata: l’intelligence resta divisa circa le origini del coronavirus. L'emittente "Nbc News" sottolinea che - salvo svolte impreviste - i servizi statunitensi non saranno in grado di stabilire se il Covid-19 si sia diffuso per trasmissione da animale a uomo o sia trapelato da un laboratorio come quello cinese di Wuhan. Il documento pubblicato dall'intelligence nazionale elabora i risultati dell’indagine di 90 giorni ordinata dal Biden, dalla quale emerge che gli analisti non credono che il virus sia stato sviluppato come arma biologica né che il patogeno sia stato geneticamente modificato. Nel rapporto si legge inoltre che con tutta probabilità le autorità cinesi non erano a conoscenza del virus prima dell'epidemia iniziale, avvenuta a Wuhan, e che il primo caso si sarebbe verificato "non oltre novembre 2019". La Cina ha opposto una strenua resistenza di fronte alle pressioni globali, volte a convincere Pechino a cooperare pienamente con le indagini sulla pandemia e di garantire accesso alle sequenze genetiche di coronavirus conservate presso l'Istituto di virologia di Wuhan. (segue) (Nys)