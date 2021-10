Israele: Bennett, Paese raggiungerà le zero emissioni entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Naftali Bennet, e la ministra dell’Energia, Karine Elharrar, hanno annunciato che lo Stato ebraico intende raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. Lo riferisce il quotidiano online israeliano "The Times of Israel". Il piano, già presentato nell’aprile del 2021 da Bennett, è di aumentare gli sforzi messi in atto con la ratifica degli accordi di Parigi, di comune accordo con le altre nazioni sviluppate. A detta di Bennett, raggiungere tali ambiziosi obiettivi è "dovere di Israele, un Paese da sempre in prima fila quando si tratta di innovazione e di trovare soluzioni per il bene comune". "Il cambiamento climatico è un pericolo per noi, per i nostri figli e per i nipoti. Dobbiamo essere pronti a sviluppare politiche che ci permettano di condurre questa battaglia insieme agli altri Paesi sviluppati", ha poi concluso il premier israeliano. Dal canto suo, la ministra Elharrar ha detto che "Questo è un passo impegnativo ma necessario nella lotta dello Stato di Israele contro la crisi climatica. Sono certa che riusciremo a portare a zero le emissioni di gas serra entro il 2050. Negli ultimi mesi abbiamo già avviato dialoghi incentrati sull’uso di tecnologie ed energia rinnovabile per guidare questa ambiziosa transizione". L’annuncio, arriva a pochi giorni dall’inizio del Cop26, il ventiseiesimo vertice a tema ambientale organizzato dalle Nazioni Unite che verrà ospitato dalla città di Glasgow e a cui parteciperà anche Israele. (Res)