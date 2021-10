Italia-Canada: tenuta nell’ultima settimana di ottobre l’Italian Design Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta durante l’ultima settimana di ottobre l’Italian Design Week, una manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Canada Ovest, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Vancouver, che ha preso spunto dalle giornate del design promosse annualmente dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. La rassegna è stata inaugurata con una presentazione di un grande progetto edilizio in costruzione a Vancouver curato dallo studio Piero Lissoni di Milano. Quest’ultimo è solo uno degli esempi dei numerosi edifici che sempre più in Canada Occidentale ricorrono al nostro design per arredare con eleganza e stile gli interni di prestigiose residenze, hotel e centri commerciali. La settimana è proseguita con open houses e design talks presso alcuni degli showroom cittadini dei più importanti nomi del Made in Italy, che sono stati visitati da una vasta platea di architetti, importatori ed esperti del settore edilizio, i quali hanno potuto apprezzare l’eccellenza del design italiano nel settore dell’arredamento d’interni.(Com)