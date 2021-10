Business news: Spagna, per de Cos (Banca centrale) significativa revisione al ribasso delle previsioni crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, ha annunciato una "significativa revisione al ribasso" delle previsioni di crescita del Pil per quest'anno spiegando che la ripresa economica dovuta alla crisi della pandemia del coronavirus è "chiaramente incompleta" rispetto a quella del resto di altri Paesi. Il governatore intervenuto nella Commissione bilancio del Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) ha evidenziato che la Spagna alla fine del primo semestre di quest'anno ha un divario di 8,4 punti percentuali nel suo Pil rispetto a quello della fine del 2019, quando nella zona euro era limitato a 2,5 punti. Hernandez de Cos ha sottolineato come il quadro macroeconomico prevede per il Paese iberico una crescita del 6,5 per quest'anno e del 7 per cento per il 2021. Il governatore ha fatto riferimento anche all'effetto che potrebbe avere il mantenimento nel tempo dell'aumento dei prezzi dell'energia, che nel caso dell'elettricità raggiungerebbe tra i due e i tre decimi del Pil dopo tre anni in caso di consolidamento di un aumento permanente del 10 per cento. (Spm)