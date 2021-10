Business news: Commissione Ue, versati 600 milioni di euro Amf all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea, a nome dell'Unione europea, ha versato in settimana 600 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria (Amf) all'Ucraina e questo esborso fa parte del pacchetto di assistenza macrofinanziaria di emergenza da 3 miliardi di euro per dieci partner dell'allargamento e del vicinato, che mira ad aiutarli a limitare le ricadute economiche della pandemia del Covid 19. La Commissione ha sottolineato che il programma è "una dimostrazione concreta della solidarietà dell'Ue con i suoi partner per aiutare a rispondere all'impatto economico della pandemia di Covid 19" e che l'erogazione si basa sulla "valutazione positiva da parte della Commissione dei progressi compiuti dalle autorità ucraine nell'attuazione delle misure politiche concordate nell'ambito del programma di Amf Covid 10". Con il versamento di oggi, l'Ue ha completato sette dei 10 programmi di Amf del pacchetto Covid 19 da 3 miliardi di euro e ha versato le prime quote a tutti i partner. La Commissione ha sottolineato di continuare a lavorare a stretto contatto con il resto dei suoi partner Amf per l'attuazione tempestiva dei programmi politici concordati. (Beb)