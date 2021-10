Business news: Albania, annullata gara d'appalto per aeroporto di Saranda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese ha annullato la gara d'appalto per la costruzione di un nuovo aeroporto nella città costiera di Saranda, nel sud del Paese, in quanto non sono state ricevute offerte. La gara è stata aperta per due mesi, ad agosto e settembre, ed era finalizzata all'attuazione di un progetto del valore stimato di 34 milioni di euro. Lo riferisce il portale d'informazione "Exit News". "Saranda è un'area di crescente interesse", aveva dichiarato nell'annunciare l'avvio della gara la ministra delle Infrastrutture albanese, Belinda Balluku, rivelando l'intenzione del governo sfruttare il potenziale turistico della regione. (Alt)