Business news: Spagna, ad ottobre erogati 10,2 miliardi di euro per pagamento pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre, l'Istituto di previdenza sociale spagnolo ha erogato 10,25 miliardi di euro per il pagamento delle pensioni contributive, il 3,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati resi noti dal ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni. Nell'ultimo anno il costo delle pensioni si è attestato al 12 per cento del Pil, inferiore a quello del 2020, condizionato dalla pandemia del coronavirus (pari al 12,4 per cento del Pil), ma superiore al 2019 quando rappresentava il 10,9 per cento del Pil. La spesa stimata dal governo per il 2021 per le pensioni aumenterà del 3 per cento rispetto allo scorso anno, in linea con quanto annunciato nel bilancio generale dello Stato. Nel mese di ottobre di quest'anno, sono state pagate 9.881.206 pensioni contributive (+1,1 per cento rispetto al 2020), ne sono state aggiunte 445.085, mentre ne sono state ritirate 330.577 pensioni. (Spm)