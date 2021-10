Business news: Spagna, per Red Electrica utile di 550 milioni di euro nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico Red Electrica ha ottenuto un utile di 550,8 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno, l'8,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. L'azienda ha comunicato che i ricavi sono stati pari a 1,4 miliardi di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) di Red Electrica è aumentato dello 0,3 per cento tra gennaio e settembre a 1,1 miliardi di euro, mentre il margine operativo netto (Ebit) è cresciuto del 2,8 per cento a 791,8 milioni di euro. Da gennaio a settembre, gli investimenti di Red Electrica sono stati pari a 349,1 milioni di euro, il 48,4 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La società ha informato che il suo consiglio di amministrazione ha deciso di distribuire un acconto di dividendo lordo di 0,2727 euro per azione per i risultati 2021, che sarà pagato il 7 gennaio. (Spm)