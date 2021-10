Business news: Acciona Energia acquista società ricarica veicoli elettrici Cargacoches

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acciona Energia ha concluso l'acquisto di Cargacoches, società dedicata all'installazione e alla gestione di punti di ricarica per veicoli elettrici in Spagna. Secondo quanto riferito in un comunicato, con questa operazione Acciona Energia "si posiziona per il decollo del mercato energetico legato alla diffusione dei veicoli elettrici". Cargacoches dispone di 50 punti di ricarica veloce interurbani propri, più di 400 punti di ricarica di terzi e 10 mila utenti registrati, che ne fanno una delle reti di ricarica più estese del Paese. L'azienda ha una piattaforma di gestione dei punti di ricarica e un'applicazione mobile per gli utenti sviluppata con la propria tecnologia. L'obiettivo di Acciona Energia è quello di raggiungere una rete di 25 mila punti di ricarica entro il 2030, basata sulla distribuzione della propria rete e la gestione per conto terzi, posizionandosi così come una delle aziende leader nel settore. (Spm)