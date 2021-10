Italia-America Latina: Cavallari (Iila) a cerimonia restituzione patrimonio storico a Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretario generale dell'Iila (Organizzazione internazionale Italia-America latina), Antonella Cavallari, ha partecipato questa mattina presso l'Ambasciata del Messico in Italia alla cerimonia di restituzione di patrimonio storico durante la quale il ministro degli Affari Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha formalmente ricevuto dal Generale Roberto Riccardi, Comandante del Corpo dei Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale d'Italia, tre importanti pezzi archeologici messicani recuperati dai Carabinieri. Cavallari ha avuto quindi occasione per informare il Cancelliere messicano che dal 2007 Iila collabora con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Cctpc) e con le autorità latinoamericane competenti, promuovendo attività di alta formazione tecnica contro il traffico illecito di beni del patrimonio culturale, come il Programma di formazione Iila-Cctpc sul contrasto al traffico Illecito di Beni Culturali, sicurezza dei siti culturali e cultura della legalità, che rappresenta la prima tappa del Progetto IILA “Task Force Italo-Latinoamericana per la protezione del Patrimonio Culturale”, finanziato dalla Dgcs/Maeci e destinato a Perù, Ecuador e Bolivia. Il Primo modulo formativo inizierà nel dicembre 2021 e si svolgerà on line, il che permetterà anche agli alti funzionari di altri paesi di parteciparvi: il Messico, ha anticipato Cavallari al Cancelliere Ebrard, sarà quindi sicuramente invitato a aderire all’ iniziativa. (Com)