Italia-Cina: Di Maio incontra Wang Yi, positivo interscambio e ripristino voli diretti

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri e capo della delegazione della Cina al vertice G20, Wang Yi. I due, fa sapere la Farnesina, hanno discusso dell'andamento delle relazioni bilaterali e affrontato alcuni dossier multilaterali e regionali. Di Maio ha registrato il positivo andamento dell'interscambio bilaterale e dell'export italiano in Cina, cresciuto del 35 per cento negli primi otto mesi, e ha sottolineato l'importanza del ripristino dei voli diretti tra i due Paesi – di grande rilevanza per sostenere ulteriormente la ripresa economica – e del riavvio della normale mobilità di operatori economici, studenti e ricercatori. I ministri hanno concordato sull'importanza di promuovere ulteriormente collaborazioni industriali nel settore della transizione energetico-ambientale, in cui grandi gruppi e aziende italiane specializzate dispongono di esperienze all'avanguardia che potranno contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di neutralità climatica che Italia e Cina si pongono per i prossimi anni. (segue) (Com)