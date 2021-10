Italia-Cina: Di Maio incontra Wang Yi, positivo interscambio e ripristino voli diretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio ha inoltre sensibilizzato Wang Yi sulla difficile situazione che affrontano le famiglie in attesa di completare le procedure di adozione di bambini cinesi, auspicando che possano essere trovate rapide soluzioni. Quanto ai temi internazionali, i ministri hanno approfondito la discussione sugli sviluppi in Afghanistan, su cui la parte italiana ha valorizzato l'importanza del coordinamento internazionale in difesa dei diritti umani, dell'assistenza umanitaria e del contrasto al terrorismo, e si sono confrontati sugli obiettivi ambientali perseguiti rispettivamente dalla co-presidenza italiana della COP26 e dalla presidenza cinese della COP15 di Kunming sulla Biodiversità. Infine, con riferimento alle relazioni UE-Cina Di Maio ha ribadito il sostegno italiano alla ripresa nel dialogo di alto livello tra Bruxelles e Pechino, auspicando che esso includa anche un ritorno cinese al Dialogo sui Diritti Umani. In particolare il Ministro Di Maio ha sottolineato le preoccupazioni italiane per la situazione in Xinjiang e a Hong Kong. Su Taiwan il Ministro ha espresso preoccupazione per le tensioni nello Stretto, auspicando che possano prevalere dialogo e distensione. (Com)