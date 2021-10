Francia: fonti stampa, Edf perde 400 milioni di euro in operazioni mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) ha perso 400 milionni di euro attraverso la sua controllata Edf Trading specializzata nelle attività del mercato dell'elettricità. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", citando fonti vicine al dossier. "L'impresa non commenta mai le attività di trading", ha affermato un portavoce del gruppo, mentre il ministero dell'Economia non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull'informazione. Dietro alla perdita ci sarebbero delle scelte sbagliate di un trader di Edft che avrebbe speculato su un prossimo calo dell'elettricità in quella che viene chiamata "punta invernale Francia", durante la quale la produzione e la consegna avvengono tra le 8:00 e le 20:00 dal lunedì al venerdì. Ma da inizio settembre il prezzo ha continuato a salire.(Frp)