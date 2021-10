Milano: 90enne uccisa con ferro da stiro, trovata in seguito a incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe stata uccisa, colpita alla testa con un ferro da stiro, la 90enne che è stata trovata morta oggi pomeriggio nel suo appartamento al primo piano in via Ponte Seveso. I vigili del fuoco erano intervenuti per un principio di incendio ma, una volta nella casa, hanno trovato il cadavere. Sull'omicidio indagano gli agenti della Squadra Mobile guidati da Marco Calì e non viene esclusa l'ipotesi di rapina. Il fuoco, quindi, sarebbe stato appiccato nel tentativo di nascondere l'omicidio. (Rem)