Argentina: inchiesta spionaggio legale, fissata nuova udienza per ex presidente Macri

- È stata fissata a mercoledì 3 novembre la nuova udienza dell'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, indagato per un presunto spionaggio illegale ai familiari delle vittime del sommergibile Ara San Juan. La seduta, inizialmente programmata ieri, è stata cancellata una volta riscontrato che Macri - in qualità di ex capo presidente - non avrebbe potuto riferire fatti coperti dal segreto di Stato. Unico a poter sbrogliare la situazione l'attuale presidente, Alberto Fernandez, ha firmato il decreto che libera il suo predecessore dall'obbligo di riservatezza in materia di intelligence. Il decreto firmato da Fernandez risponde all'esigenza di garantire a Macri "il pieno esercizio del diritto alla difesa", si legge tra le motivazioni. Nello scritto si legge inoltre che la richiesta dei legali di Macri "fa supporre che per esercitare il suo diritto alla difesa, l'imputato ha bisogno di fare riferimento alla realizzazione di attività di intelligence legate all'oggetto processuale". (segue) (Abu)