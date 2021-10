Cdp: inaugurato punto informativo a L’Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento di forti criticità dal punto di vista creditizio per le aree interne, dove si registrano solo chiusure di sportelli, è da accogliere con grande favore l'apertura all'Aquila di un punto informativo della Cassa Depositi e Prestiti, che sarà strategica per il sostegno alle imprese". Lo ha detto l'assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, che oggi ha partecipato all'inaugurazione del punto Cdp presso la sede della Fondazione Carispaq, nel Palazzo dei Combattenti, nel centro storico del capoluogo. "La presenza della Cassa - ha rilevato l'assessore - consente di aumentare l'efficacia degli interventi a sostegno della crescita del tessuto economico-sociale, considerando che nello spazio adibito sarà possibile incontrare direttamente i referenti Cdp, sostenendo sempre più i soggetti sia pubblici sia privati, facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. La Cassa Depositi e Prestiti, nell'ultimo biennio, tra le altre cose, ha sostenuto 130 enti territoriali e la realizzazione di infrastrutture per un totale di oltre 200 milioni di euro di risorse mobilitate nella regione Dal 2019 ad oggi, Cdp ha sostenuto oltre 4.550 imprese abruzzesi per un totale di oltre 273 milioni di euro di risorse erogate a sostegno di progetti di innovazione e crescita nel periodo di crisi contingente. Il ruolo di Cdp, inoltre sarà decisivo accanto alle istituzioni nella gestione dei fondi complementari del Pnrr, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche ed economico-finanziarie nei confronti dei Comuni, grandi e piccoli, che saranno interessati dagli interventi dal Piano".(Gru)