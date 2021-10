© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al momento dal governo Draghi solo una fumosa conferenza stampa in linea con chi lo ha preceduto: tanti titoli, poca sostanza. Aspetteremo la pubblicazione della finanziaria e lavoreremo per migliorarla come abbiamo sempre fatto”. Lo ha dichiarato ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)