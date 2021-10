Brasile: gestione pandemia, procura generale apre indagine preliminare su Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Procuratore generale della Repubblica (Pgr), Augusto Aras, ha stabilito l'apertura di una istruttoria preliminare per verificare la concretezza delle accuse mosse contro il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, e gli altri parlamentari e ministri chiamati in causa nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Nel testo di oltre mille pagine approvato a maggioranza nella serata del 26 ottobre, si sostiene la richiesta di aprire indagini nei confronti di 79 persone e due aziende. Il documento attribuisce in particolare al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, nove possibili capi di imputazione. Il parlamento non ha poteri incriminatori e molti i soggetti coinvolti godono di giurisdizioni speciali loro concesse dalla Costituzione in virtù dell'incarico istituzionale. (segue) (Brb)