Brasile: gestione pandemia, procura generale apre indagine preliminare su Bolsonaro (3)

- Quando il presidente della Repubblica commette un crimine comune, tra cui figurano quelli elencati nel codice penale e nelle legislazioni penali del Brasile, in questo caso la competenza per investigare e giudicare il presidente è della Corte suprema federale (Stf). Perché il procedimento venga instaurato, è prerogativa del Procuratore generale della Repubblica (Pgr) inviare una richiesta di indagine a carico del presidente presso la Corte suprema". Questo avviene dopo che in fase di istruttoria preliminare la Pgr ravvisi gli estremi della commissione dei reati. Le fasi successive sono stabilite dalla Costituzione "Il giudice supremo al quale viene affidato il caso instaura un'indagine preliminare valutando tutte le prove presentate dalla Pgr. (segue) (Brb)