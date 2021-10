Brasile: gestione pandemia, procura generale apre indagine preliminare su Bolsonaro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lunga e articolata relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta si parla del reato imputabile a chi causa una pandemia diffondendo i germi patogeni: fino a quattro anni di prigione se il reato viene riconosciuto come colposo, fino a 15 in caso di "comprovata intenzionalità" di commettere il reato, elevabili a 30 se ci sono morti. Nella lettura della commissione, il reato può essere imputato anche a chi non agisce in modo da evitare che l'epidemia abbia conseguenze peggiori del previsto: è il caso, si legge nel rapporto, della ricerca dell'immunità di gregge tramite i "ripetuti" appelli di governo e presidente ad esporsi al contagio. In questa fattispecie rientrerebbero anche le ripetute critiche alle misure di isolamento sociale disposte dagli enti locali, così come la decisione di riaprire esercizi commerciali e attività nei momenti peggiori della crisi. (segue) (Brb)