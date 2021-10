Legge Bilancio: Catalfo (M5s), rivedere requisiti accesso a "Opzione donna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista della legge di Bilancio, il Movimento 5 Stelle aveva chiesto al Governo di prorogare Opzione Donna. Questa richiesta è stata accolta ma registriamo alcune importanti criticità. Lascia infatti perplessi la modifica dei requisiti anagrafici per permettere alle lavoratrici dipendenti e autonome di accedere alla misura. Si passa da 58 a 60 anni per le prime e da 59 a 61 per le seconde. Ora sembrerebbe, stando ad indiscrezioni di stampa, che il Governo sarebbe disposto a rivedere la misura e modificare i requisiti. A mio avviso sarebbe più che opportuno. Se ciò non dovesse verificarsi, in fase di conversione della Manovra presenterò un emendamento per ripristinare le precedenti condizioni". Lo afferma in una nota l'ex ministra del Lavoro e senatrice del M5s Nunzia Catalfo. "Da ministra del Lavoro del Conte II avevo previsto la proroga di Opzione Donna senza stravolgimenti. Se si parla di tutelare le donne e incentivare l'ingresso dei giovani e delle giovani nel mondo del lavoro non si può tornare indietro su questa misura", conclude Catalfo.(Com)