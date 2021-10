Brasile: conti pubblici, surplus da 2 miliardi euro a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, nei primi nove mesi dell'anno i conti del settore pubblico hanno mostrato un saldo positivo di 14,2 miliardi di real (2,1 milioni di euro), rispetto al deficit per 635 miliardi di real (97,7 miliardi di euro) dello stesso periodo dello scorso anno. A settembre il debito pubblico brasiliano ha registrato un lieve aumento dello 0,3 per cento mensile rispetto ad agosto raggiungendo l'83 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) a 6.900 miliardi di real (1.062 miliardi di euro). A marzo di quest'anno aveva raggiunto il suo massimo annuale all'88,9 per cento del pil. A gennaio il rapporto debito-Pil era del 76,2 per cento, ed è dunque aumentato di 6,8 punti percentuali. (Brb)