Imprese: Opa su Cattolica, Generali sale a 84,4 per cento capitale

- Sulla base dei risultati provvisori, risultano portate in adesione all'offerta su Cattolica "138.842.677 azioni, pari a circa il 79,660 per cento delle azioni oggetto dell'offerta e al 60,803 per cento del capitale sociale dell'emittente". E' quanto si legge in una nota di Generali. Pertanto, spiega la nota, "tenuto conto delle 138.842.677 azioni portate in adesione all'Offerta e delle 54.054.054 azioni già detenute dall'offerente, quest'ultimo verrà a detenere per effetto del regolamento dell'offerta, qualora i suddetti risultati provvisori siano confermati, complessive 192.896.731 azioni, pari al 84,475 per cento del capitale sociale dell'emittente". Il comunicato precisa anche che "l'offerente non ha acquistato azioni dell'emittente al di fuori dell'offerta nel periodo intercorrente tra la data del documento di offerta e la data odierna". I risultati definitivi dell'offerta saranno resi noti il 4 novembre.(Com)