Usa: Covid, Fda autorizza vaccino Pfizer per bambini dai 5 agli 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici) ha autorizzato l'uso del vaccino contro il Covid-19 prodotto da Pfizer e BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”, sottolineando che si tratta di una decisione che renderà disponibili i vaccini a 28 milioni di bambini negli Stati Uniti. L’iniziativa passerà ora al vaglio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), la cui autorizzazione è necessaria prima della somministrazione. Una riunione del comitato consultivo dei Cdc è prevista per la prossima settimana e si prevede che autorizzino rapidamente la distribuzione pubblica. Pfizer e BionTech hanno assicurato che il vaccino a basso dosaggio per bambini, un terzo rispetto a quello somministrato agli adulti, è efficace per oltre il 90 per cento dei casi nel prevenire l'infezione asintomatica da Covid. Le dosi sono state ben tollerate anche dai bambini piccoli, producendo effetti collaterali paragonabili a quelli osservati in uno studio su persone di età compresa tra 16 e 25 anni.(Nys)