India-Italia: Modi dopo incontro con Draghi, grande potenziale per legami economici

- Il primo ministro indiano Narendra Modi si è detto felice di aver incontrato il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, in occasione del G20 di Roma. “Abbiamo parlato di come rafforzare l'amicizia tra India e Italia. C'è un grande potenziale per aumentare ulteriormente i legami economici, la cooperazione culturale e di lavorare insieme verso un pianeta più rispettoso dell'ambiente”, scrive il premier indiano su Twitter.(Res)