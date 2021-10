© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, sabato 30 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 10,Torino, Museo dell'Automobile, corso Unità d'Italia 40, l’assessore Tronzano partecipa all'Assemblea di Manageritalia Piemonte e Valle d'Aostaore 15, Mondovì (Cn), sala Ghislieri di Mondovì Piazza, il presidente Cirio partecipa alla cerimonia di conferimento del premio Res Publica al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo (Rpi)