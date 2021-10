Italia-India: colloquio Draghi-Modi, focus su temi G20 e crisi afgana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il primo ministro indiano, Narendra Modi, alla sua prima visita ufficiale in Italia. Lo fano sapere fonti di Palazzo Chigi segnalando che nel corso dell'incontro sono state discusse "le tematiche multilaterali" iscritte dalla presidenza italiana del G20 al centro dell'agenza del vertice di domani e domenica. Si è quindi parlato delle "prospettive della cooperazione politica ed economica bilaterale". Affrontate in particolare "le tematiche della lotta ai cambiamenti climatici e la transizione energetica. Il colloquio ha incluso anche le tematiche regionali e in particolare la crisi afgana". (Res)