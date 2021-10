Frosinone: partorisce nel parcheggio dell'ospedale di Sora, mamma e figlio stanno bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime doglie, la corsa in ospedale ma il bambino aveva fretta di nascere ed è nato nel parcheggio del nosocomio ciociaro. E' accaduto a Sora dove la donna è arrivata accompagnata dalla madre. Le urla dal parcheggio hanno attirato furi dall'ospedale alcuni infermieri che, al loro arrivo vicino all'auto, hanno trovato il "parto in corso". Un infermiere, quindi, ha assistito la donna facendo nascere il piccolo che poi, insieme alla madre, è stato accompagnato all'interno dell'ospedale per le verifiche del caso. Entrambi, mamma e figlio, stanno bene. (Rer)