Sanità: Assessore Lazio, auguri al piccolo nato nel parcheggio dell'ospedale di Sora

- "Auguri ad Alessandro che non vedeva l'ora di nascere. Il piccolo è nato oggi in macchina all'interno del parcheggio dell'ospedale 'Santissima Trinita' di Sora, dove la mamma era appena arrivata con la nonna che l'aveva accompagnata al presentarsi delle prime doglie. La mamma e il piccolo stanno bene. I sanitari dell'ospedale hanno fatto un ottimo lavoro e li ringrazio per la tempestività e per l'impegno che non smentiscono mai". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (com)