Ue-Messico: Smeriglio (S&D), accelerare il processo di ratifica dell'Accordo globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’ambito della visita della delegazione alla commissione parlamentare mista questa mattina in conferenza stampa abbiamo ribadito la posizione dell’Unione: la priorità in questo momento è la ratifica dell’accordo globale, che prevede vincoli precisi. Il rispetto dell’accordo di Parigi, la difesa dei diritti umani e dello stato di diritto, il libero scambio, sono temi che impegneranno entrambe le parti firmatarie dell’accordo". Lo ha scritto in una nota Massimiliano Smeriglio (S&D) co-presidente della commissione parlamentare mista UE-Messico durante la conferenza stampa sulla riforma energetica in Messico. "Dobbiamo invertire la narrativa e accelerare il processo di ratifica dell’accordo UE-Messico prima di discutere di temi specifici come la riforma energetica. Il Messico è un paese sovrano che ha tutta la legittimità di modificare le proprie politiche. Noi abbiamo il compito di verificare che l’accordo sia rispettato dai partner messicani, così come dai Paesi membri dell’Unione, in modo paritario e simmetrico", ha aggiunto Smeriglio. (Com)