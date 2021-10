Italia-India: relazione avanza verso partnership strategica per la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione Italia-India avanza verso “una partnership strategica per la transizione energetica”. Lo ha riferito il sottosegretario del ministero degli Esteri indiano Harsh Vardhan Shringla in una conferenza stampa tenuta al termine della prima giornata della visita del premier Narendra Modi a Roma, ricevuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Nell’incontro di oggi, il primo di persona, i due capi di governo hanno esaminato i progressi nella relazione bilaterale dall’adozione del Piano d’azione 2020-25, un anno fa, e hanno concordato di esplorare nuove aree di collaborazione, soprattutto nell’energia pulita e rinnovabile. In particolare, Shringla ha citato “i corridoi verdi, le soluzioni per l’immagazzinamento dell’energia, il trasporto del gas, la gestione integrata dei rifiuti, il cosiddetto waste to wealth, lo sviluppo dell’idrogeno verde e la promozione dei biocarburanti”. (segue) (Res)